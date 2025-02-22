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Царьград

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«Искандер-М» уничтожил более 1 400 целей в ходе спецоперации — Минобороны РФ

«Искандер-М» уничтожил более 1 400 целей в ходе спецоперации — Минобороны РФ

Минобороны России сообщило о достижениях комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации: ракеты поразили более 1 400 целей, оставаясь неуязвимыми для систем ПВО благодаря своей гиперзвуковой скорости.

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