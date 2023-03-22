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Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину до конца новыми поставками снарядов

Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину до конца новыми поставками снарядов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что план Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад хочет окончательно уничтожить украинское государство.

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