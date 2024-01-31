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Очередной беспредел мигрантов в Подмосковье: полиция уговаривала не писать заявление, но дело взял на контроль Следственный комитет

Очередной беспредел мигрантов в Подмосковье: полиция уговаривала не писать заявление, но дело взял на контроль Следственный комитет

Как думаете, друзья, что видят наши военные, которые приезжают домой повидать свои семьи? Недавно произошла очередная история, от которой сжимаются кулаки и зубы.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Преступления кроме мигрантов более никто не совершает?
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Чеховская полиция - это просто &quot;песня&quot;, включая ВСЁ &quot;руководство&quot; этого территориального образования.
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24 мин.
Валерий Константинов
Поддерживаю!
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7 мин.

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