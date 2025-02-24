Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Там бы и остался.Шойгу прибыл с ра...
  • Влад Владимиров
    Таких вариантов "лохотронов" здесь можно, в принципе же, придумать дофига... Надо не жалеть для них патронов. Нет в ...Мошенники стали о...
  • Влад Владимиров
    Если там, блин, у некоторых немцев не хватает мозга  в голове, то, ну, никак здесь  в этом виновата наша многострадал...Политолог: при Ме...

Как обманули Алексея Горбунова – история заблуждений артиста, которые дорого ему стоили

Как обманули Алексея Горбунова – история заблуждений артиста, которые дорого ему стоили

Успехи России Известный артист Алексей Горбунов говорит теперь, что его обманули пропагандисты и политики из одной самой Удивительной страны по соседству с нами, и обещали золотые горы, говорили, что всё скоро закончится, что чуть ли не в правительство его возьмут… А теперь вот – разрушенная жизнь, зрители, которые слишком хорошо помнят то, что наговорил артист, гоняясь за обещанными химерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх