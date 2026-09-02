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Атлас SPanC-Lnc выявил почти 95 тысяч неизвестных молекул для борьбы с раком

Атлас SPanC-Lnc выявил почти 95 тысяч неизвестных молекул для борьбы с раком

Учёные Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer (Австралия) создали комплексный атлас длинных некодирующих РНК — SPanC-Lnc — охватывающий 13 типов рака и включающий 219 442 молекулы.

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