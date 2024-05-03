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Аргументы и Факты

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Можин: американская экономика может столкнуться с «вялым ростом»

Можин: американская экономика может столкнуться с «вялым ростом»

Американскую экономику может ожидать вялый рост в ближайшем будущем. Он будет продолжаться недолгое время, заявил в беседе с РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

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