Можин: американская экономика может столкнуться с «вялым ростом»

Американскую экономику может ожидать вялый рост в ближайшем будущем. Он будет продолжаться недолгое время, заявил в беседе с РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
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