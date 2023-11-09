В 100 раз выше Эвереста: Под Африкой находятся гигантские остатки древней планеты

В сети обсуждают гипотезу учёных о том, что огромные образования в мантии Земли, отличающиеся по структуре и находящиеся под Африканским континентом и Тихим океаном являются остатками древней планеты Тейи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии