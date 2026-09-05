Семья мигрантов избила сотрудницу детской игровой зоны в Новосибирске

В ТЦ семья иностранцев напала на работницу развлекательного центра. По словам пострадавшей, она догнала посетительниц, чтобы вернуть забытый пакет, но в ответ услышала оскорбления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- CT Ирина Роднина: «г...
- Киев рискует утон...
- НЗ Киев рискует утон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым