Уровень бедности среди многодетных семей в России значительно снизился

Уровень бедности среди многодетных семей в России продолжает снижаться. Так, по данным Росстата, в 2022 году доля малообеспеченных многодетных семей составила 30,5%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими годами.
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