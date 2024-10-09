Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова В соцсетях так усердно разгоняют тему каких-то "секретных переговоров" о перемирии между Россией и Украиной, что надо, наверное, еще раз пояснить то, что и так очевидно: эти вбросы делаются Западом специально, чтобы расколоть российское общество и стравить нас друг с другом на теме договорняка.