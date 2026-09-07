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Газета.ру

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Фигуристка Медведева заявила, что не вернется к соревнованиям из-за здоровья

Фигуристка Медведева заявила, что не вернется к соревнованиям из-за здоровья

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, рассуждая о возвращении на соревнования Александры Трусовой, в видео ответила, смогла бы она сама вернуться к стартам.

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