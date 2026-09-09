Китаист Батанова рассказала, как россияне смогут ездить в Китай на авто

Готовящееся соглашение России и Китая может позволить жителям приграничных регионов пересекать границу на личных автомобилях, однако успех проекта будет зависеть от упрощения оформления документов, рассказала «ФедералПресс» китаевед Светлана Батанова.
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