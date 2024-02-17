У истоков истории: как провести выходные в Ярославской области

В последние годы Ярославская область активно развивает свои туристические возможности. Путешествуя по области, можно увидеть древние фрески и самые большие колокола в России, побывать в музеях народного искусства и окунуться в «пошехонскую старину», о которой писал Салтыков-Щедрин, — всего более 700 объектов культурного наследия.