Отключения воды пройдут в Севастополе 21 февраля

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят водоснабжение в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Льва Толстого, 54, 56, 58; улица Богданова, 17; улица Чехова, 6; улица Серафимовича, 26.
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