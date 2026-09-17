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Китай может прикрыть «экспортный краник» из-за нехватки топлива

Китай может прикрыть «экспортный краник» из-за нехватки топлива По данным Bloomberg, власти КНР рассматривают возможность ограничения экспорта нефтепродуктов.

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