Футболист Бензема назвал лжецами тех, кто говорил об его отъезде в Европу

Обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала", а ныне - нападающий клуба из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" Карим Бензема заявил, что не собирается возвращается в Европу.
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