Футболист Бензема назвал лжецами тех, кто говорил об его отъезде в Европу

Обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала", а ныне - нападающий клуба из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" Карим Бензема заявил, что не собирается возвращается в Европу.