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Управление Россельхознадзора выявило "фантомную" производственную площадку в Саратовской области

Управление Россельхознадзора выявило "фантомную" производственную площадку в Саратовской области

В результате мониторинга, проведенного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ФГИС) "ВетИС", было выявлено и заблокировано "призрачное" предприятие по производству сливочного масла неизвестного происхождения.

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