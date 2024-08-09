Управление Россельхознадзора выявило "фантомную" производственную площадку в Саратовской области

В результате мониторинга, проведенного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ФГИС) "ВетИС", было выявлено и заблокировано "призрачное" предприятие по производству сливочного масла неизвестного происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии