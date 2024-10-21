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Почетный знак отличия за успехи в учебе ввели в Павловском Посаде

Почетный знак отличия за успехи в учебе ввели в Павловском Посаде

Почетные знаки отличия появились в Павлово-Посадском лицее № 1. Медаль «Для общей пользы» первой, второй и третей степеней вручают ученикам, которые показали отличные результаты в учебе, спорте и общественной жизни.

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