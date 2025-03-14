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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Walery
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В Сумской области готовятся к оставлению восьми сел вблизи с российской границей — сообщает ОВА

На данный момент речь идет об эвакуации Юнаковской и Миропольской общин Сумского района, жителям запрещают оставаться и дожидаться прихода Армии России, насильно заставляя покидать родные дома, делая из них очередные укрепления.

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