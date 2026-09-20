16 светлых историй о людях, которые однажды решились на перемены — и нашли свое счастье

Иногда хорошее настроение возвращают совсем маленькие радости: новое хобби, любимая работа, уютный дом, неожиданная поездка или занятие, на которое раньше не хватало времени.
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