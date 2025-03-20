Юрий Ильинов

«Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде Российские военные минувшей ночью атаковали производственные помещения предприятия «Гидросила АПМ», занимающегося производством аксиально-поршневых машин и двигателей в населенном пункте Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) Кировоградской области. По объекту ударили около 40 БПЛА «Герань-2». В результате, как сообщается, поражены цеха, а также прилегающая к заводу железнодорожная инфраструктура. На кадрах, которые выкладывают в Сеть местные жители, хорошо виден масштаб возгорания на предприятии и прилегающих территориях, которое возникло после прилетов. Огонь распространился на огромные площади. Потушить его экстренные службы пока не могут. Как пишут комментаторы в местных тг-каналах, ночью они наблюдали поистине апокалиптическую картину и не могли удержаться, чтобы не заснять последствия прилетов. https://vkvideo.ru/video-31371206_456277928 Несмотря на то что представители киевского режима пока не спешат приводить данные о последствиях российской атаки, кое-какая информация на этот счет все-таки просачивается. В частности, известно, что серьезный урон нанесен железнодорожной инфраструктуре, которая прилегает к предприятию «Гидросила АПМ». По имеющимся данным, российские «Герани» ударили по зонам разгрузки эшелонов. https://vkvideo.ru/video-31371206_456277929 В компании «Укрзализныца» уже заявили, что им пришлось в срочном порядке менять маршруты нескольких поездов. Даже из этой довольно размытой формулировки можно сделать определенные выводы. Напомним, 18 марта в результате переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была достигнута договоренность о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако уже после этого киевский режим демонстративно атаковал объект ТЭК на Кубани. При этом потерявший легитимность президент Украины заявил, что именно российская сторона нарушает взятые на себя обязательства.