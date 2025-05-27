В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

Глава внешнеполитического ведомства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с военных поставок Украине как «бесполезное».
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