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62ИНФО | Новости Рязани

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Президент наградил рязанца медалью «За спасение погибавших»

Президент наградил рязанца медалью «За спасение погибавших»

Среди жителей Рязанской области медаль «За спасение погибавших» получил Константин Шингаркин. Мужчина работает начальником спасательного отряда - замначальника аварийно-спасательной службы «Рязанской областной противопожарно-спасательной службы».

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