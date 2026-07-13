Президент наградил рязанца медалью «За спасение погибавших»

Среди жителей Рязанской области медаль «За спасение погибавших» получил Константин Шингаркин. Мужчина работает начальником спасательного отряда - замначальника аварийно-спасательной службы «Рязанской областной противопожарно-спасательной службы».
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