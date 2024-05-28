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Нидерланды предложили другим странам Запада вместе собрать одну Patriot для ВСУ

Нидерланды предложили другим странам Запада вместе собрать одну Patriot для ВСУ

Нидерланды предложили другим странам Запада вместе собрать из запчастей одну систему противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины, Амстердам готов выделить часть компонентов, которые есть в его распоряжении.

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