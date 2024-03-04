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Стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой

Стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой. 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

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