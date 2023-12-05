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  • Michael Franz
    синдром АБВГД🤪Невролог Демьянов...
  • иван ница
    ДействительноТерапевт Красиков...
  • Александра Дан
    Статья ни о чем только место заняла ,надо же так тупить .Терапевт Красиков...

Невролог Демьяновская рассказала о новых методах лечения СДВГ

Невролог Демьяновская рассказала о новых методах лечения СДВГ

Какими становятся дети с синдромом гиперактивности, когда вырастают? Что происходит с ними во взрослом возрасте? Что делать и как жить людям с диагнозом СДВГ и какие новые методики лечения появились? Отвечает невролог.

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Michael Franz
синдром АБВГД🤪
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