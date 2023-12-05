Невролог Демьяновская рассказала о новых методах лечения СДВГ

Какими становятся дети с синдромом гиперактивности, когда вырастают? Что происходит с ними во взрослом возрасте? Что делать и как жить людям с диагнозом СДВГ и какие новые методики лечения появились? Отвечает невролог.
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