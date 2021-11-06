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В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

Вчера Лукашенко посетовал на то, что Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единстваЭто заявление своеобразно трактовал председатель комиссии по международным делам нижнего белорусского парламента Андрей Савиных.

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