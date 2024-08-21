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В Первом МГМУ создали телеграм-бот для мониторинга опасной формы отеков

В Первом МГМУ создали телеграм-бот для мониторинга опасной формы отеков

В Сеченовском Университете создали телеграм-бот для контроля над наследственным ангиоотеком. Это опасная патология, при которой спонтанно развиваются отеки на лице, руках, ногах, в брюшной полости, а также в гортани, что может привести к удушью.

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