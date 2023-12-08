Файнер заявил, что США хотят принудить РФ к мирным переговорам на условиях Украины

РИАМО - 8 дек. Первый зампомощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Москва в конце следующего года была вынуждена пойти на диалог по урегулированию украинского конфликта, сообщает «Царьград».