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Петербургский дневник

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Ирина Волк: в Петербурге нашли подозреваемых в содействии хищению 15 миллионов рублей

Ирина Волк: в Петербурге нашли подозреваемых в содействии хищению 15 миллионов рублей

Двое мужчин обслуживали узлы связи зарубежных телефонных аферистов Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в содействии хищению 15 млн рублей россиян с помощью обслуживавшегося ими узла связи зарубежных телефонных мошенников.

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