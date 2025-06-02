Ирина Волк: в Петербурге нашли подозреваемых в содействии хищению 15 миллионов рублей

Двое мужчин обслуживали узлы связи зарубежных телефонных аферистов Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в содействии хищению 15 млн рублей россиян с помощью обслуживавшегося ими узла связи зарубежных телефонных мошенников.
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