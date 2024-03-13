Астрофизик указал на киноляп во второй части «Дюны» 

Песчаные черви Дюны / © Warner Bros. Согласно сюжету серии книг Фрэнка Герберта и кинофильмов «Дюна», на планете Арракис (она же Дюна) добывают специальное вещество — «спайс», который делает возможными межгалактические перелеты и способствует развитию сверхразума.