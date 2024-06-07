Дмитрий Морев осмотрел благоустраиваемую набережную на берегах Соломбалки

На двух берегах реки Соломбалки кипит работа: благоустраивают прогулочную набережнуюПо двум берегам Соломбалки в Архангельске при участии общественников городской администрации благоустраивают прогулочную набережную.
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