Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров Начинают поступать подтверждения того, что на оружейной выставке «Армада», проходившей сег.
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Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров Начинают поступать подтверждения того, что на оружейной выставке «Армада», проходившей сег.
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