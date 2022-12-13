Сергея Карякина допустили до выборов президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин допущен до выборов президента Федерации шахмат России (ФШР). По словам действующего главы ФШР Андрея Филатова, это произошло, несмотря на то что Карякин еще не представил команду, с которой пойдет на выборы.
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