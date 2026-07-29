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Царьград

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Метеоролог Вильфанд предупредил о росте опасных погодных явлений в России из-за изменения климата.

Метеоролог Вильфанд предупредил о росте опасных погодных явлений в России из-за изменения климата.

В России, как и во всём остальном мире, меняется климат.Изменение климата в России сопровождается значительным ростом числа опасных метеорологических явлений, что требует дальнейшего развития систем раннего предупреждения для локализации и минимизации последствий.

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