Метеоролог Вильфанд предупредил о росте опасных погодных явлений в России из-за изменения климата.

В России, как и во всём остальном мире, меняется климат.Изменение климата в России сопровождается значительным ростом числа опасных метеорологических явлений, что требует дальнейшего развития систем раннего предупреждения для локализации и минимизации последствий.
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