Осенью горожане выбирают отдых поближе к дому

С наступлением осени 60% опрошенных жителей крупных городов реже ездят далеко от дома ради отдыха. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование.
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