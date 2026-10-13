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В Англии из-за жары нашли постройки бронзового века

В Англии из-за жары нашли постройки бронзового века

Остатки каменных хижин бронзового века, в том числе восемь каменных домов возрастом около 4 тыс. лет обнаружили на дне обмелевшего из-за жары водохранилища в графстве Девон на юго-западе Англии.

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