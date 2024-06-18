Почти 30 минут геймплея Black Myth: Wukong Вчера были опубликованы первые обзоры гряд...

Почти 30 минут геймплея Black Myth: WukongВчера были опубликованы первые обзоры грядущего трехмерного экшена Black Myth: Wukong, а сейчас у нас есть возможность посмотреть на 29-минутную нарезку геймплейных фрагментов этой игры.
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