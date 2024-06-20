Путин уклончиво ответил на вопрос, трактовать ли обстрелы Белгорода «актом агрессии»

Президент Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос журналиста, можно ли считать обстрелы Белгорода и других российских территорий западным оружием «актом агрессии», который подпадает под действие нового договора КНДР о предоставлении военной помощи.
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