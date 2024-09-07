Финансист Китайчук: «экзотические» валюты стали инструментом увеличения капитала

Беспрецедентные антироссийские санкции привели к росту интереса к «экзотическим» валютам. Россия направила усилия на снижение зависимости от западных денежных единиц и на развитие партнерства с азиатскими и ближневосточными странами.
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