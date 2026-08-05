В Испании показали новый клип Shaman про иноагентов

Гостелеканал Испании выпустил новостной сюжет о клипе Ярослава Дронова на песню "Россия — мама".Испанская государственная телерадиовещательная корпорация RTVE показала в эфире новостей отрывки из клипа Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman.
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