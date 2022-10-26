Суд в Крыму приговорил снабжавшего террористический батальон украинца к 8,5 годам колонии

Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам лишения свободы гражданина Украины Рустема Гугурика за обеспечение незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана" (запрещено в РФ и признано террористическим - прим.
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