Соглашение о торговле между ЕАЭС и ОАС вступит в силу в октябре 2026 года

Министр по торговле Евразийской экономической миссии Андрей Слепнев в беседе с журналистами сообщил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступит в силу 6 октября текущего года.