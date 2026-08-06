Соглашение о торговле между ЕАЭС и ОАС вступит в силу в октябре 2026 года

Министр по торговле Евразийской экономической миссии Андрей Слепнев в беседе с журналистами сообщил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступит в силу 6 октября текущего года.
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