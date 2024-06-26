Во Франции призвали отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в РФ

ЕС и США должны прекратить вмешиваться в дела Украины и других стран путем переворотов,подкупа и открытых войн!

Тут есть у россиян логика:&quot;Не будут слушать Нас,не будут слушатт и Их&quot;!.Главное Евро Ньюс запретить вещание,вот уж где царство лжи!

Eduard

Про Майдан в Киеве Западная пропаганда если и показывала,то 5 минут и ровно 12 лет назад,зато трубят про "конфликт" на Украине?Тоесть то что произошло много позже,а про сбитый боинг они сочинили,что его тоже россияне "сбили" зачем-то.Короче:"Всё на лжи осноаано",