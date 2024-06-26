Решение российских властей о блокировке ряда европейских СМИ на территории страны говорит о том, что Запад должен прекратить антироссийскую истерию, написал на своей странице в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Во Франции призвали отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в РФ
Комментарии
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Eduard
ЕС и США должны прекратить вмешиваться в дела Украины и других стран путем переворотов,подкупа и открытых войн!
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14 час.
Eduard
Тут есть у россиян логика:&quot;Не будут слушать Нас,не будут слушатт и Их&quot;!.Главное Евро Ньюс запретить вещание,вот уж где царство лжи!
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14 час.
Eduard
Про Майдан в Киеве Западная пропаганда если и показывала,то 5 минут и ровно 12 лет назад,зато трубят про "конфликт" на Украине?Тоесть то что произошло много позже,а про сбитый боинг они сочинили,что его тоже россияне "сбили" зачем-то.Короче:"Всё на лжи осноаано",
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14 час.
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