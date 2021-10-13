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В Германии резко снизился индекс доверия инвесторов к экономике

В Германии резко снизился индекс доверия инвесторов к экономике

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) упал в октябре текущего года до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре, следует из оценок исследовательского института Zew.

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