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Царьград

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Открытие нового озера на вершине вулкана Шивелуч: пар и серные соединения

Открытие нового озера на вершине вулкана Шивелуч: пар и серные соединения

На Камчатке, на вершине вулкана Шивелуч, обнаружено новое озеро с уникальными свойствами. В центре котла температура воды достигает 52°C, а на поверхности наблюдается голубая плёнка из серных соединений.

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