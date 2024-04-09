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Марьинский вестник

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Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ» Мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о том, что в Москве свыше 3 млн жителей активно пользуются сервисами и услугами МЭШ.

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