Коэффициент сцепления слежавшегося снега сильно разниться в зависимости от температуры и от влажности

﻿﻿Современные автомобили имеют множество электронных помощников. Многие модели в стандартной комплектации поставляются с системой стабилизации, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой, электронной блокировкой дифференциала, а также адаптивными амортизаторами и другими антиблокировочными устройствами с распределением тормозных усилий.