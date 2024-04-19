Мы уже перешагнули ту грань, когда нужно хотеть кому-то понравиться или что-то кому-то доказать. Наша одежда никого не сделает ни хуже, ни лучше.
Мы!
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Мы уже перешагнули ту грань, когда нужно хотеть кому-то понравиться или что-то кому-то доказать. Наша одежда никого не сделает ни хуже, ни лучше.
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