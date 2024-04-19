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Свежие комментарии

  • Николай
    Кофе вредно. Надо за пивом идти, раз уж трусы чистые.Я и робот "кофема...
  • Николай
    Нехорошо получилось. Надеюсь, перевёрнутую лодку тоже вернули на берег. А то на таких хозяев лодок не напасёшься.Не рой яму другу
  • Элеонора Коган
    Да. в детстве всё было вкуснее.Шелковица... Детс...

Мы!

Мы!

Мы уже перешагнули ту грань, когда нужно хотеть кому-то понравиться или что-то кому-то доказать. Наша одежда никого не сделает ни хуже, ни лучше.

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