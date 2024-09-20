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Мова оккупирующая

Мова оккупирующая

Сергей Донецкий На Украине очень любят гордиться рекордами. Там они выложили самый большой трезубец из гарбузов.

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Комментарии
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Леонид Руси
Ага, щас, зажиточные и свободные казаки побегут в Хохляндию чтобы постоять на коленях перед жидами ))) Мова, это искажённое русское слово молва (молвить, помолвка, безмолвствовало, безмолвствовать, безмолвствуют, вымолвил, вымолвит, вымолвить, замолвил, замолвить, молвил, молвим, молвите, молвить, молвиться, обезмолветь, обезмолвить.) Часть речи «деепричастие»: безмолвствуя, замолвив. Часть речи «прилагательное»: безмолвного, безмолвное, безмолвные, безмолвный, безмолвным, безмолвных. Часть речи «причастие»: безмолвствующие, безмолвствующий. Часть речи «существительное»: безмолвие, безмолвия, молва, молви, недомолвка, обмолвка, помолвка, размолвка.
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12 час.
Надежда
Мне нравится, как говорит Руслан-&quot;председатель&quot; канала&quot; &quot;Колхоз-дело добровольное: &quot;МОЙВА!))☺️
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